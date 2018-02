Lissone, dopo lo schianto auto travolge un operaio sul marciapiede: gravissimo 47enne

Aveva appena finito di spurgare un pozzetto e, come tutti i giorni, anche mercoledì mattina era al lavoro. All'improvviso, mentre Claudio C. 47 anni, si trovava ancora sul marciapiede insieme a un collega, dipendente di un'altra società, un'auto, rimasta coinvolta in un incidente, lo ha travolto.

E' successo pochi minuti dopo le 8 a Lissone in via Como, all'altezza dell'incrocio con via Nazario Sauro. Qui due vetture, per cause ancora al vaglio della polizia locale cittadina, si sono scontrate. Uno dei due mezzi dopo l'impatto ha perso il controllo ed è finito sul marciapiede dove ha investito il 47enne.

Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito gravissime e sul posto sono accorsi quattro mezzi del 118. La vittima, lissonese, volontario della Croce Verde, è stata soccorsa in codice rosso e trasferita d'urgenza in ospedale al San Gerardo dove al momento il 47enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica. In via Como sono giunti altri mezzi di soccorso che hanno prestato assistenza ad altre tre persone rimaste coinvolte nel sinistro che sono state trasferite per accertamenti nei vicini ospedali.

Sul luogo del sinistro, appena appresa la notizia, è giunto anche il presidente di Brianzacque Enrico Boerci e i vertici della direzione aziendale. In tutta l'azienda al momento c'è molto sconcerto per quanto accaduto.

In via Como per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Lissone.