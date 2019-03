In due su una bicicletta contromano: travolti da un'auto in via Pascoli a Lissone

Incidente in via Pascoli a Lissone nel pomeriggio di domenica 17 marzo: intorno alle 18 due uomini di 33 e 34 anni, in sella a una bicicletta, sono stati travolti da un'automobile.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice giallo, ma i due 30enni, medicati sul posto, hanno poi rifiutato di essere trasportati al pronto soccorso. Sul luogo dell'intervento sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Desio, secondo una prima ricostruzione sembra che stessero viaggiando in due contromano lungo la via Pascoli quando sono stati travolti accidentalmente da un'automobile.