Incidente a Lissone, schianto tra Porsche e auto in via Cattaneo: gravissimo un uomo

Violento schianto nella serata di martedì a Lissone, in via Cattaneo. Un Porsche Cayenne con al volante un uomo di 53 anni di origini tedesche si è scontrato contro la vettura condotta da un uomo di 78 anni. L'impatto, molto violento, sembra sia avvenuto mentre l'auto dell'anziano era in fase di svolta a sinistra proveniente dalla corsia opposta a quella sel Suv.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno estratto il 78enne dalle lamiere della vettura, i soccorsi del 118 in codice rosso e i carabinieri della compagnia di Desio. Ad avere la peggio è stato il pensionato che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravissime.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei militari.

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)