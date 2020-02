Incidente stradale a Lissone tra due auto in via Buonarroti

Due auto incidentate e tre giovani coinvolti in un sinistro. Incidente stradale nella serata di venerdì a Lissone. Lo schianto ha coinvolto due autovetture, due utilitarie, in via Cattaneo intorno alle 23.30. All'origine dell'incidente sembra esserci una mancata precedenza a un semaforo lampeggiante.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 in codice giallo per soccorrere una ragazzina di 16 anni, una giovane di 21 e un ragazzo di 28 anni. Nessuno di loro fortunatamente ha riportato gravi conseguenze nello schianto.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Desio che sono intervenuti per i rilievi in via Cattaneo.

FOTO - L'incidente