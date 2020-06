Lissone, schianto all'incrocio: 25enne intrappolata nell'auto finita contro muro del bar

Uno schianto - violentissimo - all'incrocio e un'utilitaria che "schizza" via, scaraventata contro la parete del muro di un bar all'angolo della strada. E una giovane bloccata nell'abitazolo e soccorsa dai vigili del fuoco.

Incidente stradale nella nottata tra sabato e domenica a Lissone, in via Buonarroti, all'altezza dell'intersezione con via Vecellio. All'origine dello schianto forse una precedenza mancata tra due vetture, una Jeep e una Nissan Micra.

In seguito all'urto con il fuoristrada l'utilitaria ha perso il controllo ed è uscita fuori strada, schiantandosi contro il muro. La giovane al volante dell'auto, una ragazza di 25 anni, è stata soccorsa ed estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco che sono prontamente accorsi sul posto insieme ai mezzi del 118 con ambulanza e automedica preallertati in codice giallo e ai carabinieri della compagnia di Desio.

Fortunatamente le condizioni della ragazza sono apparse poi meno gravi del previsto e la giovane è stata stabilizzata e trasferita in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti. I rilievi per la ricostruzione della dinamica dello schianto sono stati affidati ai carabinieri.