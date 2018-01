Incidente a Lissone, motociclista trasportato in codice rosso al San Gerardo

Grave incidente a Lissone nella serata di giovedì . Un uomo in sella a un motociclo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza in seguito a un violento schianto con un mezzo in via Carlo Cattaneo pochi minuti prima delle 22.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato il conducente del motociclo mentre è uscito illeso dalsinistro un uomo di 42 anni, alla guida del secondo veicolo. In seguito allo scontro il motociclista è caduto a terra e durante l'impatto ha perso il casco, battendo la testa.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi con un'ambulanza della Croce Verde di Lissone in codice rosso e un'automedica. Il motociclista è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Secondo quanto reso noto dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, l'uomo era cosciente ma molto agitato ed è stato trasferito nella struttura sanitaria a causa di un trauma cranico.

In via Cattaneo sono giunti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro su cui sono ancora in corso accertamenti.