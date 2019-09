Incidente stradale all'incrocio a Lissone, nello schianto tre feriti

Incidente stradale nella mattinata di mercoledì 11 settembre a Lissone. In via San Francesco d'Assisi due vetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Il sinistro si è verificato intorno alle 12.30, all'altezza dell'incrocio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando cittadino che hanno effettuato i sopralluoghi per accertare la dinamica e i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco. L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice giallo per soccorrere due uomini di 34 anni e una donna di 45. Due ambulanze, una in codice giallo e una in codice verde, hanno accompagnato i feriti all'ospedale di Desio.

Accertamenti in corso.