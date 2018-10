Lissone, perde il controllo della moto e si schianta: 47enne in ospedale

Prima l'incidente e le sirene delle ambulanze, poi la corsa al pronto soccorso. Attimi di paura nella serata di giovedì 25 ottobre in via Novelli a Lissone dove è avvenuto un incidente stradale in cui è rimasto ferito un motociclista di 47 anni.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, secondo una prima ricostruzione sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti nel sinistro. Inizialmente le condizioni del 47enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo.

Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio.