Incidente a Lissone, schianto in Porsche in via Cattaneo: gravissimo 78enne

Grave incidente nella serata di martedì a Lissone. Poco dopo le 22.30 in via Cattaneo, un Porsche Cayenne, condotto da un uomo di origine tedesca che viaggiava con la figlia di 19 anni accanto, è finito contro una vettura con al volante un 78enne.

Lo scontro è stato violento e il botto, insieme alle sirene delle ambulanze, hanno allarmato i residenti. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno liberato dalla morsa delle lamiere l'uomo di 78 anni, rimasto nella sua vettura e i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto pare che lo schianto sia avvenuto mentre la vettura del pensionato stava per svoltare a sinistra nella direzione opposta a quella del Suv. Ad avere la peggio è stato il 78enne, trasferito in codice rosso in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni.

Secondo quanto emerso il conducente del Suv, leggermente ferito insieme alla figlia, è stato sottoposto all'alcoltest.

Video | Violento schianto a Lissone