Schianto fatale in auto nella notte, Lorenzo muore a 18 anni in un incidente stradale

Lorenzo Pizzuco è morto a 18 anni in incidente stradale. La tragedia è avvenuta a Robbiate nella notte di domenica.

Il giovane, residente a Verderio, nella Brianza lecchese, alle porte del Monzese, ha perso la vita in un sinistro avvenuto intorno alle 4.45 lungo la strada Provinciale 56, all'altezza della rotonda in Via Milano. Secondo la prima ricostruzione dell'episodio, il ragazzo avrebbe perso il controllo della Ford Focus che guidava e avrebbe urtato violentemente il guard rail a bordo strada, in uno schianto fatale.

Sul posto, allertati i soccorsi, si sono subito portate l'ambulanza della Croce rossa di Merate e l'automedica, ma per il giovane, purtroppo, non c'è stato niente da fare. Intervenuti anche i Vigili del fuoco per rimuovere il mezzo incidentato e la Polizia stradale, chiamata a fare luce sulla dinamica del mortale.

I funerali del giovane, studente dell'istituto Viganò di Merate, si terranno martedì pomeriggio alle ore 15 presso la nella chiesa dei santi Giuseppe e Floriano, nella frazione di Verderio Inferiore.