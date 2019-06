Incidente stradale a Macherio, auto si schianta contro un palo della luce: tre ragazzi soccorsi

Un'auto che esce fuori strada e abbatte un palo della luce. Una Bmw distrutta e tre ragazzi "miracolati" che, a parte il grande spavento, non hanno riportato fortunatamente gravi lesioni.

Incidente stradale nella serata di domenica a Macherio, in viale Regina Margherita. Una vettura con a bordo tre ragazzi tra i 24 e i 28 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo dell'illuminazione pubblica. A colpire il lampione è stata la parte posteriore del mezzo dove la carrozzeria si è devastata.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica insieme ai vigili del fuoco di Monza e ai carabinieri. I ragazzi non hanno riportato ferite o lesioni gravi e sono stati trasferiti in codice verde in ospedale per accertamenti a Desio e a Carate Brianza.

I rilievi per ricostruire la dinamica esatta del sinistro sono stati affidati ai militari dell'Arma.