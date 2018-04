Incidente stradale a Macherio, investito un 21enne in bicicletta

Soccorsi in codice giallo a Macherio per un giovane di 21 anni rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto pochi minuti dopo le 13.

Il giovane, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un mezzo in via Canonica. In seguito all'impatto il ciclista è stato sbalzato prima sul parabrezza del furgoncino coinvolto nel sinistro e poi è rovinato a terra. In via Canonica si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza della Croce Verde Lissonese e l'automedica preallertate in codice rosso.

Per fortuna le condizioni del giovane sono poi apparse meno drammatiche del previsto e il 21enne è stato trasferito in ospedale al San Gerardo in codice giallo. Gli agenti della polizia locale cittadina hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsbailità. Illeso invece il conducente del mezzo.