Incidente a Macherio, tre persone coinvolte e un'auto danneggiata

Incidente a Macherio nel pomeriggio di lunedì in via Volta. Due mezzi, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati all'altezza di via Mascagni e uno dei due veicoli è finito fuori strada in seguito all'urto, terminando la corsa su un'aiuola.

Sul posto sono accorse due ambulanze del 118 per prestare soccorso alle tre persone rimaste coinvolte nell'incidente: una ragazza di diciannove anni, una donna di quarantaquattro e un uomo di cinquantadue. Nessuno di loro per fortuna ha riportato gravi conseguenze e i mezzi di emergenza hanno trasportato i feriti in codice verde e giallo negli ospedali di Desio e Carate Brianza.

In via Volta, per rilevare il sinistro e ricostruire la dinamica dell'incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Macherio.