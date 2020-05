Incidente stradale a Meda, moto contro un furgoncino: ferito 33enne

In sella alla sua moto, è andato a sbattere contro un furgoncino. Un forte impatto – giovedì mattina alle 9.30 – nel quale un motociclista di 33 anni è rimasto ferito. All’inizio le sue condizioni sono apparse gravi e il giovane è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Inizialmente si era temuto il peggio per le condizioni del centauro e in via Trieste erano accorsi i sanitari del 118 in codice rosso con una ambulanza e un’automedica.

Fortunatamente la gravità della prognosi si è ridimensionata e il trasporto del 33enne è avvenuto in codice verde. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale che è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.