Grave incidente a Meda, dopo lo schianto con un'auto motociclista 60enne finisce a terra

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 giugno a Meda. Poco prima delle 18.30 una vettura e una moto con in sella un uomo di 60 anni, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Il sinistro è avvenuto in via Cadorna, a ridosso della rampa di immissione della Milano-Meda. Il centauro dopo l'urto è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato a terra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Subito è partita la chiamata di emergenza ai soccorsi che sono intervenuti con un'ambulanza allertando anche l'elisoccorso. L'uomo - residente a Meda - è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro sono stati affidati alla polizia locale cittadina. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Seregno.