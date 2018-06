Schianto dopo la serata fuori, scappano dall'auto e abbandonano l'amico ferito

Ferito in un brutto incidente stradale. E abbandonato dagli amici ai quali aveva dato un passaggio e con i quali stava tornando a casa dopo una sera trascorsa in un locale. Doppia disavventura per un 21enne di Triuggio rimasto ferito in un sinistro stradale avvenuto a Meda dove a riportare brutte fratture e lesioni è stato anche un ragazzo di 18 anni che viaggiava sull'altra vettura coinvolta nello schianto, una Renault Clio, insieme al padre e al fratello.

Domenica sera, poco prima delle 23, in via Indipendenza, a Meda, il 21enne al volante della sua Fiat Panda si è scontrato con un'utilitaria guidata da un uomo di 49 anni di Meda, in viaggio con i due figli 18enni. Il 21enne era accompagnato da un coetaneo e da due giovani ragazze. L’impatto è stato molto violento, e le due auto sono andate distrutte.

Tra le lamiere contorte, sono rimasti feriti in modo non grave il 49enne, trasportato all’ospedale Niguarda di Milano e i due 18enni (uno dei quali risulta essere il più grave, trasferito in codice rosso al San Gerardo di Monza e ricoverato con un politrauma con frattura al bacino e trenta giorni di prognosi).

Ferito in modo non grave, e medicato all’ospedale di Desio, il 21enne alla guida della Panda. Apparentemente illesi i tre ragazzi che viaggiavano con lui, che – a sorpresa - si sono allontanati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Con ogni probabilità forse hanno avuto paura della reazione dei loro genitori a cui le ragazze avrebbero dovuto raccontare di essere salite in auto con due ragazzi conosciuti poche ore prima in un locale e di aver avuto un brutto incidente in auto. Così, si sono allontanate, non preoccupandosi di lasciare solo il 21enne ferito che ha riportato contusioni ed escoriazioni guaribili in trenta giorni.

Con le due ragazze se ne è andato anche un altro ragazzo che viaggiava a bordo della Panda, forse per accompagnarle e non lasciarle sole.