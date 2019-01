Due auto distrutte tre feriti, di cui uno grave. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 8 gennaio in via San Giusto a Meda.

Tutto è accaduto intorno alle 17, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dei feriti sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. I feriti, tre uomini 38, 45 e 46 anni, sono stati accompagnati al pronto soccorso, il più grave in codice rosso al San Gerardo di Monza.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Secondo una primissima ricostruzione sembra che una delle due auto stesse viaggiando su via Rho quando si è scontrata violentemente con la seconda auto che stava uscendo da Via San Giusto.