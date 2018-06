Incidente in moto a Meda, ferito centauro sbalzato dalla sella

Incidente a Meda nella mattinata di lunedi. Un'auto e una moto si sono scontrate all'intersezione tra le vie Trento e Trieste pochi minuti prima di mezzogiorno. Ad avere la peggio nel violento impatto è stato un motociclista di cinquantatré anni che viaggiava in sella a uno scooter.

Sul posto, subito dopo l'allarme lanciato ai soccorsi, sono intervenute una ambulanza e una automedica del 118 che hanno prestato assistenza al motociclista che dopo l'urto è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. L'uomo è stato medicato e trasferito in codice giallo in ospedale al San Gerardo di Monza.

In via Trento sono inetrevnuti anche gli agenti della polizia locale cittadina che hanno effattuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.