Grave incidente a Melzo: attraversa le strisce sullo skateboard ma viene travolto, è in coma

Stava attraversando sulle strisce pedonali a bordo di un skateboard quando è stato travolto da un'auto il cui conducente non è riuscito a frenare in tempo. Ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato in coma. La vittima è un ragazzino di 16 anni che in quel momento, probabilmente, stava andando a scuola.

Gravissimo incidente stradale giovedì mattina in viale Germania (poco prima è viale Olanda), angolo viale Riccardo Gavazzi, a Melzo (Milano). Alle 6.48 il ragazzino è stato investito da una Fiat Punto, il cui conducente, un italiano di 46 anni, si è fermato ed ha chiamato i soccorsi. L'uomo ha detto di essere passato col semaforo verde. Circostanza al vaglio degli investigatori.

Immediatamente si è capito che la situazione era grave. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane paziente era incosciente ed è stato portato al nosocomio in coma. Durante la mattinata è stato sottoposto ad un intervento delicato, per via di un grave trauma cranico. Il giovane, un italiano residente a Melzo, è in pericolo di vita.

La dinamica dello scontro è stata affidata ai militari della Compagnia Cassano D'Adda, che hanno fatto i rilievi per comprendere meglio com'è accaduto l'incidente.