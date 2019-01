Incidente tra due auto a Melzo: Bmw si ribalta in piazza Risorgimento. Le immagini

Paura per un incidente stradale in piazza Risorgimento a Melzo (Milano). Nella serata di giovedì, poco prima delle 22, due auto si sono scontrate violentemente: una delle due, una Bmw, si è ribaltata mentre l'altra è rimasta distrutta.

Solo fortunatamente l'incidente non ha provocato feriti. Il 118 è intervenuto sul posto con ambulanza e automedica in codice rosso ma tutte le persone coinvolte, tra le quali una 17enne, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco hanno liberato la carreggiata mentre la dinamica è affidata ai carabinieri della Compagnia Cassano D'Adda.