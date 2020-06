Mezzago, bimbo di 11 anni investito da auto in centro e soccorso in codice giallo

Incidente stradale a Mezzago nel pomeriggio di martedì 30 giugno. Intorno alle sedici in via Concordia, in pieno centro, all'angolo con via Don Minzoni, un bambino di undici anni è stato investito da un'auto. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto insieme ai mezzi di emergenza del 118 preallertati in codice rosso sono arrivati anche gli agenti della polizia locale del Corpo Brianza Est.

Secondo una prima ricostruzione il conducente di una Fiat Panda non si sarebbe accorto del ragazzino che era intento ad attraversare. I rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro sono al vaglio degli agenti e il piccolo è stato soccorso e trasferito in codice giallo in ambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.