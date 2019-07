Finisce contro un'auto in moto e muore a 29 anni, tragico incidente a Cusano Milanino

L'urto contro un'auto, la moto che perde il controllo e finisce contro il muro di una palazzina. Uno schianto terribile, fatale, che ha spento in pochi istanti la vita di Michele Castelluccia, 29 anni, di Desio.

Il tragico sinistro è avvenuto nella giornata di sabato 13 luglio a Cusano Milanino, lungo via Sormani. Il brianzolo sarebbe entrato in collisione con un Suv mentre percorreva la vecchia provinciale che da Paderno Dugnano porta a Cusano Milanino: dopo l'urto lo scooterone su cui viaggiava il 29enne avrebbe perso il controllo e il ragazzo sarebbe stato sbalzato sull'asfalto mentre il mezzo è poi finito contro un muro. Sul posto insieme ai mezzi di emergenza del 118 intervenuti in codice rosso sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, Michele Castelluccia purtroppo non ce l'ha fatta: il ragazzo è morto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate nell'incidente.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati per il giovane desiano che gli amici ricordano per il suo sorriso e la sua vitalità.