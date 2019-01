Tassista travolto e ucciso da un'auto: stava aiutando dei feriti, 'caccia' a macchina in fuga

Si era fermato per aiutare alcuni ragazzi rimasti intrappolati in una Fiat 600 ribaltata. Aveva anche indossato il gilet giallo per essere visibile nel cuore della notte. Ma purtroppo non gli è servito a nulla, perché proprio in quel momento alle sue spalle sono arrivate due auto e per lui non c'è stato nulla da fare.

Tragico incidente stradale sulla Milano-Meda, dove è avvenuto uno schianto che è costato la vita a un uomo di quarantasette anni, un tassista italiano residente nel Comasco. Teatro del dramma è stato il tratto di strada immediatamente successivo allo svincolo di Binzago a Cesano Maderno, in direzione Nord.

Lì, stando a una primissima ricostruzione, alle 3.30 si è verificato un primo incidente che ha coinvolto due auto, una delle quali - una Fiat 600 - si è ribaltata. Pochi attimi dopo è arrivato il tassista, che si è fermato ed è sceso dalla vettura per prestare soccorso ai feriti. Da dietro però sarebbero giunte altre due macchine, che non sarebbero riuscite a evitare l'impatto con la 600 e con l'uomo.

Il 47enne, colpito con violenza, è stato sbalzato a decine di metri di distanza ed è morto praticamente sul colpo. Altre tre persone - dovrebbe trattarsi di una 26enne e di due ragazzi di sedici e ventuno anni - sono invece rimaste ferite in maniera lieve.

Sul posto hanno operato a lungo i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e gli agenti della Polstrada di Seregno. Proprio i poliziotti hanno spiegato che una delle macchine coinvolte nello schianto è fuggita, facendo perdere le proprie tracce. Si tratterebbe - ma è ancora da confermare - del veicolo che avrebbe causato il primo incidente e che nell'impatto avrebbe perso la targa.