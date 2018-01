Auto perde il controllo lungo la Milano-Meda, soccorsi tre ventenni

Incidente la notte di Capodanno in Brianza, lungo la Milano-Meda per tre giovanissimi a bordo di una Ford. All'alba dell'1 gennaio 2018 la vettura su cui tre ragazzi di 21 anni viaggiavano, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo e ha terminato la corsa contro il guard rail con un violento impatto. L'incidente, che risulta aver coinvolto una sola auto, è avvenuto pochi minuti prima delle sei nel tratto tra Meda e Barlassina lungo la Milano Meda in direzione nord, verso Como.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Lazzate che hanno estratto i giovani dalle lamiere della vettura incidentata e prestato soccorso. Lungo il tratto sono arrivati anche i sanitari del 118 allertati in codice giallo con due ambulanze e un'automedica. I mezzi di emergenza hanno trasferito i feriti negli ospedali di Desio e Monza San Gerardo.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale che nella notte sono intervenuti sul luogo del sinistro e hanno effettuato i rilievi.