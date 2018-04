Incidente sulla Milano-Meda all'alba, scontro tra auto e moto: in ospedale un 48enne

Incidente all'alba di venerdì 20 aprile nel tratto brianzolo della superstrada Milano-Meda. Pochi istanti prima delle cinque e trenta tra Lentate sul Seveso e Barlassina, a ridosso della rampa di accesso della superstrada, un'auto e una moto si sono scontrate.

Ad avere la peggio è stato un 48enne che viaggiava in sella alla due ruote. Sul posto sono accorse un'ambulanza della Croce Rossa di Lentate e l'automedica. I mezzi di emergenza hanno prestato assistenza alle due persone rimaste coinvolte nel sinistro: una ragazza di 28 anni, trasferita in codice verde all'ospedale di Desio e al 48enne.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso dall'automedica all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni dell'Azienda Regionale Sanitaria Emergenza e Urgenza, il motociclista non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità, è intervenuta la polizia stradale.