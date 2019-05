Incidente sulla Milano-Meda, dopo lo schianto l'auto "sale" sull'altra

Incidente martedì mattina lungo la superstrada Milano-Meda in Brianza.

Poco prima delle 8 tre vetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate, in un violento tamponamento all'altezza della corsia di sorpasso nel tratto tra Barlassina e Meda. In seguito all'impatto i veicoli si sono sovrapposti con un Suv che è finito sopra un altro veicolo. Sulla carreggiata, con diversi danni, è rimasta anche una Fiat Cinquecento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con una ambulanza insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale di Seregno. Al momento non risultano conseguenze gravi per nessuno dei conducenti a livello sanitario. Inevitabili invece le ripercussioni sul traffico lungo l'arteria che dalla Brianza conduce verso Milano: lunghe code e circolazione bloccata.