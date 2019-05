Incidente sulla Milano-Meda a Lentate, dopo lo schianto un'auto finisce sopra l'altra

Incidente martedì mattina lungo la superstrada Milano-Meda in Brianza.

Poco prima delle 8 quattro vetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate, in un violento tamponamento all'altezza della corsia di sorpasso nel tratto tra Lentate sul Seveso e Barlassina. In seguito all'impatto i veicoli si sono sovrapposti con un Suv che è finito sopra un Volvo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con una ambulanza insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale di Seregno a cui ora spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Due persone sono rimaste ferite in seguito al sinistro fortunatamente senza gravi conseguenze. Inevitabili invece le ripercussioni sul traffico lungo l'arteria che dalla Brianza conduce verso Milano: lunghe code e circolazione bloccata.