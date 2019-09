Schianto in moto a Montevecchia, morto al San Gerardo il 17enne di Seregno coinvolto

E' morto all'ospedale San Gerardo di Monza dove era arrivato in condizioni disperate, in elisoccorsi, dopo un incidente stradale Emanuele Cosentino, 17 anni, di Seregno.

Il tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 3 settembre a Montevecchia, nel Lecchese mentre il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto. Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo è finito contro un furgoncino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 in codice rosso insieme all'elicottero, ai Vigili del Fuoco di Lecco e alla Croce Bianca di Merate.

Nella giornata di giovedì poi il decesso, confermato dal nosocomio monzese dove si sono concluse le procedure di morte cerebrale. La famiglia del ragazzo ha acconsentito alla donazione degli organi.