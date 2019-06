Investita mentre attraversa la strada per andare a prendere l'autobus: 15enne in ospedale

Una ragazzina di 15 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada diretta alla fermata dell'autobus. L'incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì a Monticello Brianza, in via IV Novembre, lungo la strada provinciale 51 che prosegue verso Casatenovo e raggiunge la Brianza Monzese a ridosso di Lesmo.

Il sinistro si è verificato alle 7.30 e sul posto si sono precipitati i soccorsi allertati in codice rosso. La giovane, come riportano i colleghi di LeccoToday, è stata trasportata in condizioni serie all'ospedale di Lecco, giungendo nella struttura in codice giallo.

La minorenne sarebbe stata urtata da un'utilitaria mentre attraversava la strada. La 15enne, cosciente, è stata trasportata al Manzoni in codice giallo con trauma cranico. A effettuare i rilievi del caso e a ricostruire la dinamica è intervenuta la Polizia stradale di Lecco.