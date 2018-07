Monza, motociclista si schianta contro un'auto: soccorso dal 118 si rialza e scappa a piedi

Prima lo schianto con un'automobile, poi le sirene delle ambulanze e infine la fuga. Ha fatto perdere le proprie tracce il motociclista che nel pomeriggio di sabato 7 luglio è rimasto coinvolto in un incidente in viale Libertà a Monza, all'altezza di via Bertacchi.

Tutto è accaduto intorno alle 16, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il centauro — per cause ancora da accertare — ha prima impattato contro un'automobile che stava svoltando per entrare in un parcheggio e poi è finito contro un altro mezzo.

Le sue condizioni sono apparse disperate, tanto che l'azienda regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso, ma fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto. Anzi: appena i sanitari hanno tentato di soccorrerlo lui si è alzazto e, zoppicando, è scappato lasciando il mezzo sul luogo dell'incidente.

Secondo quanto trapelato la moto sarebbe senza assicurazione e per questo motivo sarebbe sequestrata. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso e il soccorso Lanzanova di Monza.