22enne morta dopo lo schianto: condannato un monzese per omicidio stradale

E' stato condannato a un anno e nove mesi (con pena sospesa) il 25enne di Brugherio alla guida della vettura schiantatasi a Ballabio (Lecco) a bordo della quale c'era anche l'amica Giada Mornelli, 22 anni di Pozzuolo Martesana, morta in ospedale per le gravissime ferite riportate.

Il gip ha accolto la richiesta di rito abbreviato avanzata dal 25enne. Per lui l'accusa aveva chiesto due anni e sei mesi. Il giudice ha applicato le attenuanti generiche, in considerazione del fatto che il giovane era incensurato, e ha abbassato la pena. L'udienza si è svolta il 23 luglio. Per la famiglia verrà stabilito un risarcimento in sede civile, ma la mamma della ragazza si è detta delusa dalla decisione del gip.

Lo schianto contro un muro

La tragedia risale al 12 maggio 2018. Lo scenario, la strada provinciale che da Lecco va a Ballabio, teatro di uno schianto costato la vita a una ragazza milanese di ventidue anni. A bordo della Opel Adam Giada, un'amica coetanea anche lei di Pozzuolo e il 25enne di Brugherio, al volante. Dopo le 10 di sera, l'auto ha sbandato all'altezza di una curva e si è schiantata frontalmente contro un muro.

I vigili del fuoco hanno estratto i ragazzi poi soccorsi dagli equipaggi del 118. Immediatamente è apparsa più grave la ragazza, portata in codice rosso all'ospedale di Lecco in neurorianimazione. Poi il decesso. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi. Le analisi alcolemiche sul 25enne hanno in seguito evidenziato come fosse di 2,11 grammi per litro. Di qui l'accusa: omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione alcolica.