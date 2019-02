Incidente a Vignate, schianto frontale sulla provinciale: ragazza morta, altre due gravissime

Tragedia a Vignate nella notte di domenica 10 febbraio. Alle tre e mezza due auto si sono scontrate frontalmente. Una ragazza di 25 anni non ce l'ha fatta ed è morta sul colpo. Era a bordo di un'auto finita fuori strada dopo lo schianto, andando a sbattere contro un masso.

Con lei a bordo due amiche, che sono state trasportate in gravissime condizioni e in codice rosso dai sanitari del 118 al San Raffaele di Milano e al San Gerardo di Monza. All'ospedale di Melzo in codice verde, invece, il conducente dell'altra auto, un uomo di 59 anni.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre le ragazze dalle lamiere della loro auto. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Cassano d'Adda.