Incidente mortale a Gorgonzola: chi sono i due amici di 28 anni morti sul colpo

Sono due ragazzi di origine romena i 28enni morti tragicamente nello schianto frontale che ha coinvolto l'auto su cui viaggiavano, nella notte tra venerdì e sabato, a Gorgonzola sulla Padana Superiore. Si tratta di Ionut Florin Tuvichi, residente a Gorgonzola, che guidava l'auto, e Lucian Bogdan Braiculescu, residente a Cassina de' Pecchi.

Le salme dei due ragazzi sono state portate all'obitorio di Milano a disposizione dell'autorità giudiziaria e i veicoli sono stati sottoposti a sequestro, mentre il conducente del furgone con cui si è schiantata l'auto dei ragazzi, un 24enne residente a Basiano, trasportato al pronto soccorso del San Raffaele, è indagato per omicidio stradale, come atto dovuto in attesa che i carabinieri completino i riscontri dell'incidente.

Ionut Florin Tuvichi e Lucian Bogdan Braiculescu (Fb)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tragedia: incidente frontale

L'impatto è stato violentissimo. Il furgone, che viaggiava proveniendo da Cassina de' Pecchi, è finito in un fossato ai margini della strada. I corpi dei due 28enni sono rimastri incastrati tra le lamiere della vettura accartocciata e sono stati estratti dai vigili del fuoco dopo circa tre ore.