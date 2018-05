Auto si ribalta all'ingresso dell'autostrada, due morti e tre feriti nel Varesotto

Due morti, tre feriti e un'auto ribaltata. Bilancio tragico per un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 13 maggio tra Gazzada e Varese.

Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata all'altezza del raccordo autostradale Gazzada-Varese SS 707 intorno alle 20. Il veicoloo, dopo aver perso il controllo, ha impattato contro il guard rail, deformandolo, e ha terminato la corsa ribaltandosi in mezzo alla carreggiata.

Sul posto, insieme a tre ambulanze, l'elisoccorso e un'automedica del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Varese e le forze dell'ordine. I pompieri sono intervenuti con un’autopompa e hanno estratto dalle lamiere contorte della vettura tre delle cinque persone a bordo. Nel tragico incidente hanno perso la vita due persone mentre altre tre, sono rimaste ferite.

Per permettere le operazioni di soccorsi il raccordo è rimasto chiuso al traffico in direzione Milano per diverso tempo nella serata di domenica. L'esatta dinamica dell'incidente è ora al vaglio delle forze dell'ordine.