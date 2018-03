Incidente in autostrada A4 tra due mezzi pesanti e una vettura: morta una donna

Due mezzi pensanti incidentati, un suv distrutto, un ragazzino ferito e una donna morta. È questo il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì 29 marzo sull'Autostrada A4 Milano-Torino nel tratto tra Arluno e Marcallo Mesero, in direzione del capoluogo piemontese.

Tutto è accaduto poco dopo le 9 quando si sono scontrati un camion e una Jaguar F-Pace: un impatto devastante che ha letteralmente distrutto il suv. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i sanitari del 118 con l'elisoccorso e tre ambulanze insieme alla polizia stradale.

Per la donna non c'è stato nulla da fare; ferito il passeggero a bordo del suv, un ragazzino di 17 anni, estratto dalle lamiere contorte dai pompieri è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante: ha rifiutato i soccorsi. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Novara.