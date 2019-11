Dopo tamponamento l'auto si ferma tra le corsie e un'Audi la travolge: morto un uomo

Un tamponamento tra due auto, un'utilitaria che sbanda e si ferma in mezzo alla carreggiata e pochi istanti più tardi viene travolta e sbalzata a distanza da un'Audi che sopraggiunge da dietro e non riesce a fermarsi. Al volante del mezzo, ormai ridotto a un ammasso di lamiere e vetri, un uomo di 78 anni che purtroppo muore sul colpo. Tragico incidente stradale nella serata di giovedì lungo l'autostrada A4 all'altezza di Agrate Brianza dove un pensionato brianzolo Sandro Boldrini, ha perso la vita. Due uomini di 31 e 46 anni invece sono rimasti feriti in seguito al sinistro che ha coinvolto in totale tre auto.

Il tamponamento sotto la pioggia poi il dramma

Tutto è iniziato con un tamponamento che forse si sarebbe potuto risolvere senza complicazioni pochi minuti dopo le 22.20 nel tratto dell'A4 che scorre tra Agrate Brianza e l'innesto con la Tangenziale Est in direzione di Milano. Una Polo con al volante un ragazzo di trentuno anni, F.D., di Cusano Milanino - secondo quanto al momento ricostruito dagli agenti della polizia stradale di Seriate che hanno rilevato il sinistro - è finita contro una Fiat Panda guidata da un uomo di 78 anni, residente a Santo Domingo ma di casa in Brianza, a Ornago, dove risiede la famiglia. Dopo lo schianto l'utilitaria del pensionato ha sbandato ed è finita in mezzo alle corsie, fermandosi.

A quel punto, da dietro, è sopraggiunta una terza vettura, un'Audi condotta da un uomo di 46 anni di Padova. Forse a causa della pioggia battente e della visibilità ridotta, il conducente non sarebbe stato in grado di frenare in tempo, senza riuscire così a evitare l'impatto. Lo schianto è stato violentissimo e nello scontro è deceduto il 78enne al volante della Panda. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i soccorsi inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con tre ambulanze e un'automedica insieme ai vigili del fuoco e alla Polstrada. Il tratto è rimasto chiuso per consentire l'intervento dei soccorsi e della rimozione dei mezzi incidentati per il ripristino della viabilità si è occupato il Soccorso Stradale Aliverti di Agrate Brianza.

Oltre alla vittima, per la quale non c'è stato nulla da fare ed è deceduta sul colpo, i due uomini feriti sono stati trasportati nell'ospedale di Vimercate e in pronto soccorso sono giunti in codice verde.