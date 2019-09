Tragico incidente in moto: morto un uomo di 53 anni di Giussano

Un uomo di 53 anni, Claudio Sironi, di Giussano, è morto sabato pomeriggio vittima di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto a Mariano Comense, nel Comasco, alle porte del Monzese, poco prima delle ore 15.

Il brianzolo viaggiava in sella a una moto in via per Cabiate quando, in corrispondenza di una svolta in prossimità del cimitero marianese, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto lo scontro con una vettura.

La dinamica è al vaglio degli agenti di polizia locale, ma dalle prime informazioni sembra che la vettura proveniente da Cabiate abbia svoltato a sinistra mentre dalla parte opposta sopraggiungeva una moto. L'uomo in sella alla due ruote non sarebbe riuscito a evitare l'impatto. Lo scontro è stato violento e l'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. Soccorsa anche la donna al volante dell'auto, una 75enne rimasta sotto choc a causa dell'incidente.