Cinisello Balsamo, incidente in via Copernico: uomo cade dalla bici e muore poco dopo

E' morto in ospedale l'uomo di 70 anni che martedì è caduto con la bicicletta, a Cinisello Balsamo, alle porte di Monza. Adesso è stato accertato dal personale sanitario che ha provocare la caduta del ciclista è stato un malore.

Quando sono intervenuti i medici del 118 il pensionato era cosciente ma nel giro di pochi minuti è andato in arresto cardiocircolatorio. Dopo vari minuti di rianimazione sul posto, era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

"L'incidente" era avvenuto poco prima delle 10, in via Copernico. Sul posto erano arrivati medici e volontari con automedica e ambulanza. Stando a quanto riferito, la caduta aveva provocato alcuni traumi non così gravi ma, per il malore precedente, le condizioni dell'uomo si sarebbero aggravate nel giro di pochi minuti.

La polizia locale di Cinisello Balsamo aveva fatto i rilievi per capire meglio la dinamica dei fatti. Il traffico nella zona aveva subito dei rallentamenti.