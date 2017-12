Incidente a Paderno Dugnano, si schianta e si ribalta in auto: morto un ragazzo di 29 anni

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarlo da quell'ammasso di lamiere che era diventata la sua auto. I soccorritori del 118, invece, hanno cercato in ogni modo di rianimarlo, continuando a praticargli le manovre anche durante il disperato viaggio verso l'ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Dramma la sera di Santo Stefano a Paderno Dugnano, dove un ragazzo di ventinove anni è morto in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 23 in via San Martino, il lungo rettilineo che collega Varedo a Paderno. La vittima, di origini moldave, era alla guida di una Suzuki Alto che, per cause ancora da accertare, si è ribaltata dopo uno schianto con una Opel Corsa guidata da un ragazzo italiano.

Il ventinovenne è rimasto incastrato nella sua macchina già privo di sensi e nonostante i disperati tentativi dei medici è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo al Niguarda. A Paderno, sull'asfalto bagnato e viscido per l'incessante pioggia, hanno lavorato a lungo i carabinieri della compagna di Desio: proprio a loro spetterà ora il compito di ricostruire con esattezza le cause e la dinamica del tragico schianto.

Sembra, stando ai primi accertamenti, che la Suzuki Alto con a bordo la vittima e un suo familiare - rimasto incredibilmente illeso - provenisse da Varedo e viaggiasse a velocità molto sostenuta. Proprio per la velocità e per l'asfalto bagnato, il ventinovenne alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe centrato quasi frontalmente l'Opel Corsa che procedeva nel senso opposto. A quel punto, come una palla impazzita, la Suzuki ha toccato un cordolo a bordo strada, si è impennata e si è ribaltata più volte, trasformandosi in una trappola mortale per il giovane.