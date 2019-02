Incidente a Sesto San Giovanni, uomo di 40 anni in bicicletta travolto da un'auto: morto

Quando i medici sono arrivati da lui, il suo cuore aveva già smesso di battere. E nonostante gli sforzi dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare.

Drammatico incidente stradale venerdì sera a Sesto San Giovanni, dove un uomo di quaranta anni è morto dopo essere stato investito da un'auto. Teatro della tragedia, avvenuta alle 23.20, è stato l'incrocio tra viale Fulvio Testi e via Giancarlo Clerici, proprio al confine tra Sesto e Monza.

Lì, il 40enne - che non è chiaro se stesse attraversando - è stato centrato dalla vettura ed è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Il ciclista è stato immediatamente soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica ed è stato accompagnato al Niguarda con le manovre di rianimazione in corso. Una volta in ospedale, però, i dottori ne hanno certificato il decesso.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Sesto, che ha ascoltato a lungo il conducente della macchina, che si è subito fermato a prestare soccorso. Per lui si profila l'accusa, inevitabile, di omicidio stradale. Agli agenti spetterà ora il compito di ricostruire con esattezza le cause dello schianto.