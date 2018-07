Grave incidente nel Piacentino: muore Stefano Volpe, 26 anni

Non ce l'ha fatta Stefano Volpe, il 26enne che nel nel primo pomeriggio di domenica 22 luglio è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in alta Valtrebbia, vicino a Ponte Organasco, nel Piacentino.

Il centauro, brianzolo di Giussano, viveva a Limbiate. Dopo le superiori a Cesano, aveva fatto l'università a Milano e lavorava presso un'assicurazione.

Il giovane motociclista, per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Bobbio (Piacenza), aveva perso all'improvviso il controllo della sua Suzuki stradale mentre percorreva una curva sulla Statale 45. Sbalzato dalla sella è poi finito sotto il guard rail a margine della strada, finendo poi nel dirupo gravemente ferito.

E' stato soccorso in pochissimi minuti dai sanitari del 118 di Bobbio e dai volontari della Croce Rossa di Marsaglia. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Con l'aiuto dei vigili del fuoco di Bobbio il giovane è stato recuperato, mentre nel frattempo sono arrivati anche i sanitari dell'eliambulanza: sono stati calati con il verricello direttamente sulla strada.

E' stato portato al Maggiore di Parma. Il giovane, residente a Giussano (in provincia di Milano) pare abbia riportato la semi amputazione di una gamba, oltre ad altri gravi traumi alla testa e al torace. Ma tutti gli sforzi si sono rivelati vani: lunedì non ce l'ha fatta.

La sua bacheca su Fb si è subito riempita di messaggi di cordoglio: conosciuto e apprezzato, lascia un'intera comunità attonita.