Tragico schianto a Monza: scende dall'auto per lite stradale, travolto e ucciso da automobilista in corsa

E' sceso dalla sua vettura dopo che il "rivale", con cui aveva litigato per questioni di viabilità poco prima, gli aveva sbarrato la strada. Ma, prima che raggiungesse l'altro per chiarirsi, un automoblista è sopraggiunto ad alta velocità travolgendolo. Per lui, sbalzato di decine di metri, non c'è stato nulla da fare. L'investitore è stato arrestato per omicidio stradale.

Tragedia sulle strade di Monza nella notte tra sabato e domenica, per l'esattezza in via Adda. Era da poco passata l'una e mezza. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti sul posto per ricostruire la (complessa) dinamica. Sembra che il litigio tra un giovane di Brugherio e il 60enne di Caponago poi morto fosse iniziato in viale Sicilia, poco distante, per ragioni viabilistiche non ancora del tutto chiarite. I due si sono "inseguiti" finché, secondo una prima dinamica ricostruita nella notte dai carabinieri, il giovane avrebbe "sbarrato" la strada all'altro, che sarebbbe sceso dalla sua vettura per un chiarimento.

Ma, lungo via Adda, sopraggiungeva un giovane di Concorezzo a bordo di una Polo. L'impatto è stato violentissimo. Il 60enne è stato sbalzato di una trentina di metri, così come la stessa Polo. I sanitari del 118, accorsi immediatamente sul posto, non hanno potuto fare nulla: il corpo del 60enne era devastato.

Investitore arrestato

Mentre la polizia locale monzese chiudeva la strada al traffico, i carabinieri cominciavano i primi rilievi sottoponendo al test dell'etilometro il giovane di Concorezzo alla guida della Polo, riscontrando il valore di 1,7, molto più del consentito. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale mentre per il momento non è stato preso un provvedimento nei riguardi del brugheriese. I sanitari, infine, hanno medicato altre quattro persone rimaste lievemente ferite.