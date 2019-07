Si schianta in moto contro un muretto e finisce in un fosso: morto motociclista di 29 anni

Ha perso il controllo della moto ed è finito contro un muretto, rovinando in un fosso a bordo strada. Vittima dell'incidente mortale avvenuto all'alba di giovedì lungo la strada statale 12 alle porte di Bastiglia (Modena) è un giovane brianzolo.

Il motociclista, 29 anni, residente in provincia di Monza e Brianza, stava viaggiando lungo la strada nota in zona come la "Canaletto", quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo e sarebbe finito nel fossato a margine della carreggiata. A causare la morte sul colpo è stato l'impatto con un muretto, che non ha lasciato speranze ai sanitari del 118 intervenuti per i soccorsi.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi. Nel tratto si sono registrate code per oltre due ore in entrambe le direzioni.