Tragico schianto tra un'auto e una moto a Cogliate, morto un motociclista di 27 anni

È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda Alessio Polito: il giovane di 27 anni, residente a Lentate sul Seveso, che nella mattinata di giovedì 28 giugno è rimasto coinvolto in un grave incidente in via Montecatini a Cogliate.

Tutto è accaduto intorno alle 8 del mattino, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Un impatto tremendo e le condizioni del ragazzo sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, stabilizzato dai sanitari, è stato poi accompagnato d'urgenza al Niguarda. Il decesso è avvenuto poco dopo.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, secondo quanto trapelato sembra che lo schianto sia avvenuto durante un sorpasso: il centauro avrebbe superato un veicolo e si sarebbe schiantato contro un veicolo che lo precedeva che stava svoltando a sinistra per entrare in un passo carraio. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cogliate.