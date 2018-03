Incidente in moto, ragazzo si schianta contro un parapetto: gravissimo 27enne di Biassono

E' in condizioni gravissime il ragazzo di 27 anni di Biassono che sabato pomeriggio è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale a Lezzeno, nel Comasco.

Il sinistro è avvenuto intorno alle sedici lungo la strada provinciale 583. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, che viaggiava in sella a una moto, ha perso il controllo della dueruote e si è schiantato contro un parapetto. L'impatto, molto violento, sarebbe avvenuto in seguito a un sorprasso azzardato, al termine del quale per evitare un'altra vettura il giovane avrebbe sterzato, finendo contro l'ostacolo.

Sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza e l'elisoccorso del 118 che ha trasferito in gravissime condizioni all'ospedale Circolo di Varese il 27enne. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Como, intervenuti sul posto per i rilievi.