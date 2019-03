Investita da un'auto mentre è in moto, 17enne finisce contro il guardrail

Lo schianto, il volo contro il guardrail e lo spavento. Incidente stradale mercoledì pomeriggio a Monza, in via Beato Angelico quando, poco dopo le 17, una vettura si è scontrata con una moto su cui viaggiava una ragazza di 17 anni.

Il veicolo, una Peugeot, secondo la prima ricostruzione, stava effettuando una svolta per uscire dal cancello del capannone di una ditta quando ha travolto la giovane in sella alla dueruote. L'urto è stato molto violento tanto che la ragazza è stata sbalzata contro il guardrail e, nell'impatto, ha sbattuto contro la barriera con il casco che poi è volato via, in un fosso a ridosso della carreggiata.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi del 118 preallertati in codice rosso: fortunatamente, a parte lo spavento iniziale, la situazione poi si è rivelata meno drammatica del previsto e la ragazza è stata trasferita in codice verde da un'ambulanza della Croce Rossa di Brugherio all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi per accertare la dinamica dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale.