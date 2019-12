Incidente a Monza, schianto tra auto e moto in viale Campania: grave 40enne

Incidente stradale a Monza nella tarda serata di martedì 10 dicembre. In viale Campania intorno alle 23.40 un'auto e una moto si sono scontrate.

Ad avere la peggio è stato il motociclista - a causa anche dell'impatto che pare essere avvenuto a velocità sostenuta - e sul posto insieme alla polizia locale sono giunti i mezzi di emergenza. La Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Il centauro - un uomo di 40 anni - ha riportato un trauma cranico, una ferita alla testa e traumi alla mano e al femore. Al momento dell'intervento dei sanitari il 40enne risulta fosse cosciente: è stato accompagnato in codice rosso in ambulanza al San Gerardo di Monza.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale lo schianto è avvenuto all'altezza dell'autolavaggio. Il 40enne in sella a un motociclo mentre percorreva viale Campania diretto verso via Borgazzi, giunto in prossimità di via Benaco, si sarebbe visto tagliare la strada da una Opel con al volante un 19enne monzese intento a svoltare per accedere all'autolavaggio. A causa dell'urto il 40enne è stato sbalzato sull'asfalto mentre il motociclo ha proseguito la corsa senza il conducente a bordo, scivolando per una ventina di metri fino a invadere la corsia di marcia opposta dove in quel momento stava transitando un secondo motorino con in sella un ragazzo monzese di 19 anni.

L'automobilista e il secondo motociclista sono rimasti illesi.