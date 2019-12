Schianto tra un'auto e due moto a Monza, 40enne in codice rosso al San Gerardo

Un motociclista di 40 anni finito in ospedale in codice rosso e tre veicoli coinvolti in un incidente. Questo il bilancio del sinistro avvenuto a Monza nella tarda serata di martedì in viale Campania, all'altezza di via Benaco a ridosso dell'autolavaggio.

Intorno alle 23.40 un centauro monzese, A.F., 40 anni, mentre viaggiava in sella a un motociclo Malaguti 250 lungo via Borgazzi, all'altezza del lavaggio si è visto tagliare la strada da una Opel Meriva con al volante un ragazzo monzese di 19 anni. Inutile ogni tentativo di manovra: lo schianto, molto violento, ha sbalzato il motociclista a terra mentre la moto, senza più nessuno in sella, ha proseguito la corsa scivolando per una ventina di metri sull'asfalto fino a invadere la corsia opposta e a colpire un secondo motociclo che stava sopraggiungendo nel tratto. A bordo della due ruote un altro ragazzo 19enne di Monza che è fortunatamente rimasto illeso.

In viale Campania martedì sera insieme alla polizia locale sono giunti i mezzi di emergenza inviati dalla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso.

Il centauro - un uomo di 40 anni - ha riportato un trauma cranico, una ferita alla testa e traumi alla mano e al femore: è stato accompagnato in codice rosso in ambulanza al San Gerardo di Monza. L'automobilista e il secondo motociclista sono invece rimasti illesi.