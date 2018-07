Tragico schianto tra un'auto e una moto a Senago, morto un motociclista di 62 anni

Un'auto devastata dall'impatto, una moto completamente distrutta e un uomo di 62 anni morto. È il tragico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 19 luglio sulla strada provinciale 119 a Senago.

La tragedia è avvenuta tre minuti prima delle 21.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del motociclista sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. L'uomo è stato stabilizzato e accompagnato a sirene spiegate al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate Milanese, ma è morto poche ore dopo: troppo gravi i traumi riportati in seguito all'incidente. Ferita anche la conducente dell'auto, accompagnata in codice verde al nosocomio di Paderno Dugnano.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio.