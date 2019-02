Incidente a Muggiò, travolto mentre attraversa la strada in via Baruso: 81enne in ospedale

È stato trasportato al pronto soccorso del San Gerardo di Monza l'uomo di 81 anni che nel tardo pomeriggio di lunedì 18 febbraio è stato travolto da un'auto in via Baruso a Muggiò.

L'incidente è avvenuto un attimo dopo le 18.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi e le ferite riportate dall'81enne si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale di Monza.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma sembra che l'uomo stesse attraversando la strada. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio.